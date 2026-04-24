डायबिटीज की महंगी दवाओं से मिल सकता है छुटकारा! जानें Insulin Plant के इस्तेमाल का तरीका

Insulin Plant: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मधुमेह (Diabetes) एक वैश्विक महामारी बन चुका है। WHO के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 80 से 85% रोगी टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। हर दूसरे घर में डायबिटीज (शुगर) का मरीज मिल जाता है। लोग महंगी दवाइयां और इंजेक्शन से थक चुके हैं। ऐसे में इंसुलिन प्लांट एक बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है। वैज्ञानिक रूप से कोस्ट्स पिक्ट्स के नाम से जाना जाने वाला यह पौधा दिखने में बहुत सुंदर होता है और इसे आप अपने घर के गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। इसे कोस्टस इगनियस भी कहते हैं, पर लोग इसे इसकी खूबियों की वजह से इंसुलिन प्लांट के नाम से ही जानते हैं।