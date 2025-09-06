Smoking Related Cancers: सिगरेट से सिर्फ फेफड़े का नहीं, अब इस अंग में फैल रहा कैंसर, दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे मामले

Smoking Causes Pancreatic Cancer: ये बात लगभग सभी जानते हैं कि सिगरेट पीने से फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये फेफड़ों के कंसर का खतरा बढ़ाता है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो सिगरेट से जुड़ा खतरा सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रह गया है। हाल की मिशिगन विश्वविद्यालय की एक स्टडी में यह सामने आया है कि सिगरेट पीने से पैंक्रियाज के कैंसर का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है।
धूम्रपान को लंबे समय से पैंक्रियाज के कैंसर के लिए एक जोखिम कारक माना गया है। अब, नए प्रमाण बताते हैं कि यह कोशिकीय स्तर पर ट्यूमर के विकास में कैसे योगदान देता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि सिगरेट के धुएं में मौजूद रसायन न केवल ट्यूमर के विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि शरीर की इम्यूनिटी को भी दबा देते हैं, जिससे कैंसर के पनपने का खतरा बढ़ जाता है।
सिगरेट में मौजूद केमिकल्स, जैसे निकोटीन और टार, सीधे पैंक्रियाज की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं।
धूम्रपान से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है।
लार और धुएं के जरिए यह जहर पेट और पैंक्रियाज तक पहुंचता है, जिससे कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है।