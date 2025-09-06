Smoking Related Cancers: सिगरेट से सिर्फ फेफड़े का नहीं, अब इस अंग में फैल रहा कैंसर, दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे मामले

Smoking Causes Pancreatic Cancer: ये बात लगभग सभी जानते हैं कि सिगरेट पीने से फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये फेफड़ों के कंसर का खतरा बढ़ाता है। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो सिगरेट से जुड़ा खतरा सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रह गया है। हाल की मिशिगन विश्वविद्यालय की एक स्टडी में यह सामने आया है कि सिगरेट पीने से पैंक्रियाज के कैंसर का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है।