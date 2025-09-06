आंध्र प्रदेश में रहस्यमयी बीमारी से हुई 20 लोगों मौत, सीएम ने घोषित किया स्वास्थ्य आपातकाल

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि गांव में किसी भी व्यक्ति को बीमारी के लक्षण दिखते ही उसे अस्पताल ले जाया जाए। कोई भी लापरवाही न हो, इसके लिए मेडिकल टीमें लगातार गांव में मौजूद रहेंगी। सरकार ने आदेश दिया है कि पूरे गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं और हर ग्रामीण की मेडिकल जांच की जाए जिससे अगर किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखें तो अस्पताल में एडमिट किया जा सके। अधिकारियों को डिटेल में एक हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने को भी कहा गया है जिससे भविष्य में बीमारी को रोका जा सके।