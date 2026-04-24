कोरोना से भी घातक है यह वायरस! पाकिस्तान में पहली मौत से हड़कंप, जानें इसके लक्षण

Congo Virus Outbreak: आजकल जिस स्पीड से बिमारियां बढ़ रही है उसमें खुद को सुरक्षित रख पाना भी एक चुनौती बन गया है। हाल ही में कराची के सिंध संक्रामक रोग अस्पताल में एक लड़के को तेज बुखार की वजह से भर्ती कराया गया था। जांच के बाद पता चला कि वह क्रिमियन-कांगो हेमोरेजिक फीवर (CCHF) यानी कांगो वायरस से संक्रमित था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पाकिस्तान में हर साल त्योहारों के वक्त जब जानवरों की खरीद-फरोख्त बढ़ती है, तब इस वायरस का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि यह वायरस क्या है और कैसे फैलता है?