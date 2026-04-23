क्या आप भी फेंक देते हैं चिकन के पैर? रुकिए! इसमें छिपा है जवानी का राज, एक्सपर्ट ने बताए इसे खाने के ये 5 फायदे

जयपुर के प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ (Nutritionist) डॉ. अंकित पाठक के अनुसार, चिकन फीट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर में प्राकृतिक रूप से कोलेजन के स्तर को बढ़ाता है। डॉ. अंकित पाठक ने बताया कि "उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में कोलेजन बनना कम हो जाता है, जिससे त्वचा लटकने लगती है और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। चिकन फीट का सूप (Bone Broth) इस कमी को पूरा करने का सबसे आसान तरीका है। यह न केवल आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, बल्कि आपके जोड़ों के बीच मौजूद 'कार्टिलेज' को भी रिपेयर करता है।"