जूतों समेत घर में घुस जाते हैं तो संभल जाइए! 96% जूतों में टॉयलेट से भी गंदे कीटाणु, रिसर्च में हुआ खुलासा

Shoe Health Risk (Image- gemini)
Shoe Health Risk: एक नई रिसर्च ने सबको चौंका दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जूतों के तलवे इतने गंदे होते हैं कि वे घर को बीमारियों का घर बना सकते हैं। जो गंदगी हमें दिखती भी नहीं, वो जूतों के जरिए हमारे बेडरूम और किचन तक पहुंच रही है।
यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक स्टडी में पता चला है कि एक जूते के नीचे औसतन 4 लाख से ज्यादा कीटाणु होते हैं। इसमें से 96% जूते तो इतने गंदे मिले कि उनमें टॉयलेट जैसी गंदगी के बैक्टीरिया पाए गए। ये कीटाणु फर्श पर कई हफ्तों तक जिंदा रहते हैं, यानी एक बार जूते पहनकर अंदर आए तो समझो बीमारी घर में बैठ गई।
सबसे ज्यादा खतरा उन छोटे बच्चों को है जो जमीन पर घुटनों के बल चलते हैं। बच्चे फर्श पर हाथ लगाते हैं और फिर वही हाथ अपने मुंह में डाल लेते हैं। इस तरह जूतों की सारी गंदगी और खतरनाक बैक्टीरिया सीधे उनके पेट में चले जाते हैं, जिससे वे बार-बार बीमार पड़ते हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। आधे से ज्यादा जूतों पर ऐसे खतरनाक कीटाणु मिले हैं जिन पर दवाइयां भी जल्दी काम नहीं करतीं। इसकी वजह से पेट में तेज दर्द, दस्त और आंतों की गंभीर बीमारी हो सकती है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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