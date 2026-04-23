घर से दूर रहने वालों को कैंसर का ज्यादा खतरा! डॉक्टर ने बताई वो 3 बड़ी वजहें, जो शरीर को कर रही हैं खोखला

जब इंसान अकेला होता है और मन से दुखी रहता है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम (बीमारियों से लड़ने की ताकत) सुस्त पड़ जाता है। हमारे शरीर में हर दिन कुछ खराब सेल्स बनते हैं जिन्हें इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। लेकिन जब हम अकेलेपन के तनाव में होते हैं, तो शरीर इन खराब सेल्स को पहचान नहीं पाता और बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं। लंबे समय तक अकेले रहने से दिमाग लगातार तनाव में रहता है। इस तनाव की वजह से शरीर के अंदर एक तरह की सूजन (Inflammation) बढ़ने लगती है। डॉक्टरों का मानना है कि यह अंदरूनी सूजन कैंसर के सेल्स को पनपने के लिए सबसे अच्छा माहौल देती है।