23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

घर से दूर रहने वालों को कैंसर का ज्यादा खतरा! डॉक्टर ने बताई वो 3 बड़ी वजहें, जो शरीर को कर रही हैं खोखला

Cancer Cause: आजकल पढ़ाई या नौकरी के लिए घर से दूर रहना आम बात है, लेकिन यह दूरी सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रहती। नई रिसर्च कहती है कि अपनों से दूर रहने वाला अकेलापन शरीर के अंदर कैंसर जैसी बीमारी को न्योता दे सकता है। इसकी वजह खराब खाना, तनाव और मन का दुखी रहना है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Apr 23, 2026

Cancer Cause

Cancer Cause (Image- gemini)

Cancer Cause: हम सब बेहतर भविष्य के लिए अपना घर-बार छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं। शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे अकेलेपन का एहसास होने लगता है। British Medical Journal of Oncology के अनुसार, जो लोग लंबे समय तक अकेले रहते हैं, उनके शरीर में ऐसी गड़बड़ियां होने लगती हैं जो कैंसर का खतरा बढ़ा देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर बाहर रहने वाले को कैंसर होगा, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल इसे बढ़ा रही है।

1. कैंसर और अकेलेपन के बीच क्या संबंध है?

जब इंसान अकेला होता है और मन से दुखी रहता है, तो शरीर का इम्यून सिस्टम (बीमारियों से लड़ने की ताकत) सुस्त पड़ जाता है। हमारे शरीर में हर दिन कुछ खराब सेल्स बनते हैं जिन्हें इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। लेकिन जब हम अकेलेपन के तनाव में होते हैं, तो शरीर इन खराब सेल्स को पहचान नहीं पाता और बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं। लंबे समय तक अकेले रहने से दिमाग लगातार तनाव में रहता है। इस तनाव की वजह से शरीर के अंदर एक तरह की सूजन (Inflammation) बढ़ने लगती है। डॉक्टरों का मानना है कि यह अंदरूनी सूजन कैंसर के सेल्स को पनपने के लिए सबसे अच्छा माहौल देती है।

2. बाहर का खाना और बिगड़ता रूटीन

घर पर मां के हाथ का बना ताजा खाना मिलता है, लेकिन बाहर हम अक्सर होटल का मिर्च-मसाले वाला खाना या डिब्बा बंद चीजें खाते हैं। अकेले रहने पर हम खाने-पीने का समय भी फिक्स नहीं रखते। यही बिगड़ा हुआ खान-पान और फल-सब्जियों की कमी शरीर में कैंसर के सेल्स पनपने में मदद करती है।

3. नींद न आना और बुरी आदतें

घर की याद आना या काम की टेंशन में अक्सर रात को नींद नहीं आती। जब शरीर को पूरा आराम नहीं मिलता, तो वह अंदरूनी टूट-फूट को ठीक नहीं कर पाता। इसके अलावा, अकेलेपन को दूर करने के लिए कई लोग सिगरेट या शराब का सहारा लेने लगते हैं, जो कैंसर की सबसे बड़ी वजह बनती है।

क्या कहती है रिसर्च?

अमेरिका की कैंसर सोसाइटी की रिसर्च में पाया गया कि अकेलेपन से शरीर में 'साइटोकिन्स' का लेवल बढ़ जाता है। ये वो तत्व हैं जो शरीर के अंदर लंबे समय तक सूजन पैदा करते हैं। रिसर्च साबित कर चुकी है कि शरीर की पुरानी सूजन आगे चलकर कैंसर में बदल सकती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

5 सेकंड का ये मामूली टेस्ट बचा सकता है आपकी जान! डॉक्टर से जानें कैसे करें Schamroth Window Test
स्वास्थ्य
Schamroth Window Test

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

23 Apr 2026 03:55 pm

Hindi News / Health / घर से दूर रहने वालों को कैंसर का ज्यादा खतरा! डॉक्टर ने बताई वो 3 बड़ी वजहें, जो शरीर को कर रही हैं खोखला

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

रात भर AC चलाकर सोने वाले लोग पढ़ लें ये खबर, शरीर के इन 3 अंगों को हो सकता है परमानेंट नुकसान

Side Effects of Sleeping in AC
स्वास्थ्य

जूतों समेत घर में घुस जाते हैं तो संभल जाइए! 96% जूतों में टॉयलेट से भी गंदे कीटाणु, रिसर्च में हुआ खुलासा

Shoe Health Risk
स्वास्थ्य

गले में खराश को न करें नजरअंदाज! 50 साल पुरानी खतरनाक बीमारी की वापसी

Diphtheria Outbreak Symptoms
स्वास्थ्य

IVF की 'उम्र सीमा' को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती, आखिर कानून क्यों रोकता है 50 के बाद मां बनने से?

IVF Age Limit in India
स्वास्थ्य

डायबिटीज और दिल की बीमारी कर रही है आपकी सेक्स लाइफ कमजोर, एक्सपर्ट्स से जानिए बचाव के तरीके

Diabetes and Sexual Health
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.