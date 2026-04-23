50 के बाद प्रेग्नेंट होने की जिद! बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला, कोर्ट ने IVF टेस्ट की दी इजाजत, जानें नया नियम

भारत में साल 2021 में एक कानून आया जिसे ART (Assisted Reproductive Technology) Act कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक, कोई भी महिला सिर्फ 21 से 50 साल की उम्र तक ही IVF या अन्य तकनीकों के जरिए मां बन सकती है। चूंकि इन दोनों महिलाओं की उम्र 50 को पार कर चुकी थी, फर्टिलिटी क्लीनिकों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। महिलाओं का तर्क है कि अगर वे शारीरिक रूप से फिट हैं, तो उम्र की पाबंदी उनके 'मां बनने के हक' का उल्लंघन है।