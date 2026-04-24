शरीर में अपना ही खून इंजेक्ट कर रहे युवा! ब्लड किक के जानलेवा शौक पर मनोचिकित्सक का बड़ा खुलासा

Blood Kick Trend: इंटरनेट के दौर में अक्सर कुछ ऐसे ट्रेंड वायरल हो जाते हैं जो जान को जोखिम में डाल देते हैं। आजकल युवा (18-25 साल वाले) Blood Kick Trend में सुई से अपना ही खून निकालते हैं, उसे ठंडा करते हैं और फिर वापस इंजेक्शन से उसे अपनी नसों में डाल लेते हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ऐसे कई केस आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई नशा नहीं, बल्कि दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान खुद को दर्द देकर मजे ढूंढने लगता है। आइए, मनोचिकित्सक डॉक्टर आदित्य सोनी से जानते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है?