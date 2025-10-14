मेडिकल के इतिहास में पहली बार हुआ चमत्कार! मां से बच्चे में जाने वाले HIV समेत इन रोगों का संक्रमण रोकने वाला बना ये पहला देश

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा, "मालदीव ने दिखा दिया है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में निरंतर निवेश के साथ, इन घातक बीमारियों के मां से बच्चे में संचरण और उनके कारण होने वाली पीड़ा को समाप्त करना संभव है।" उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक उपलब्धि समान लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे सभी देशों के लिए आशा और प्रेरणा प्रदान करती है।"