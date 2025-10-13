Causes of Eye Twitching : क्या आंख का फड़कना किसी बीमारी का है संकेत? जानें

आंख फड़कना आमतौर पर हानिरहित होता है, लेकिन अगर इसमें दर्द, सूजन, रोशनी में दिक्कत, धुंधलापन या चेहरे के अन्य हिस्सों में फड़कन महसूस हो, तो यह किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या नर्वस सिस्टम की समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संक्षेप में, आंख फड़कना हमेशा अपशकुन नहीं होता, बल्कि यह शरीर का सिग्नल है कि आपको आराम, नींद और पोषण की जरूरत है। इसे नजरअंदाज करने के बजाय अपने शरीर की बात सुनें और जरूरत हो तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।