लाइफस्टाइल

Gajar Adrak Juice: डेली मॉर्निंग रूटीन में शामिल करें गाजर-अदरक जूस, आंखों और इम्यूनिटी को मिलेगा बूस्ट

Gajar Adrak Juice: सुबह की शुरुआत अगर ताजगी और एनर्जी के साथ करनी है, तो गाजर-अदरक जूस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है।

Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 21, 2025

Homemade Juice Recipe, Glowing skin drink, Health benefits of carrot ginger juice,

Carrot Ginger Juice Fresh Vegetable Juice|फोटो सोर्स - Grok@Ai


Gajar Adrak Juice: अगर दिन की शुरुआत नेचुरल और सेहतमंद चीजों से की जाए, तो पूरा शरीर दिनभर ऊर्जा से भरपूर और एक्टिव रहता है। गाजर और अदरक दोनों ही स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर हैं। विटामिन्स और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर यह जूस आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी मजबूत करता है और दिनभर आपको फ्रेश महसूस कराता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर को एक प्राकृतिक एनर्जी शॉट मिलता है और त्वचा व पाचन प्रणाली पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है।

सेहत के लिए वरदान है गाजर-अदरक का जूस

सूजन और जोड़ों के दर्द में राहत

अदरक में पाए जाने वाले जिंजरॉल तत्व शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। खासतौर पर जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न और गठिया जैसी समस्याओं में यह जूस लाभकारी माना जाता है।

दिल को रखे सेहतमंद

गाजर-अदरक का जूस ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। इससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है और हार्ट हेल्दी बना रहता है।

इम्यूनिटी को बनाए मजबूत

गाजर और अदरक से बना यह जूस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन-C, बीटा-कैरोटीन और प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को इंफेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं और बदलते मौसम में बीमार पड़ने से बचाते हैं।

आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद

गाजर में पाया जाने वाला बीटा-कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन-A में बदल जाता है, जो आंखों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। नियमित रूप से इस जूस का सेवन करने से नजर तेज बनी रहती है और रतौंधी जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है।

पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

अदरक की गर्म तासीर पेट से जुड़ी परेशानियों में राहत देती है। यह गैस, अपच और सूजन को कम करने में सहायक है, वहीं गाजर में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पेट को हल्का रखता है।

वजन घटाने में मददगार

अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं तो यह जूस आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। यह मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है और फाइबर से भरपूर होने के कारण भूख को कंट्रोल में रखता है। कम कैलोरी होने से इसे डेली डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

स्किन को बनाए हेल्दी और ग्लोइंग

इस जूस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से गंदे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसका असर सीधे त्वचा पर दिखता है, जिससे स्किन साफ, चमकदार और नेचुरली ग्लोइंग नजर आती है।

गाजर-अदरक जूस कैसे बनाएं(Carrot Ginger Juice)

  • 2-3 गाजर
  • 1 इंच अदरक का टुकड़ा
  • आधा ग्लास पानी (जरूरत अनुसार)विधि
  • गाजर और अदरक को अच्छे से धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें।
  • ब्लेंडर में गाजर, अदरक और पानी डालकर स्मूथ जूस बना लें।
  • अगर चाहें, हल्का सा नींबू या शहद डाल सकते हैं।
  • तुरंत पीएं और सुबह खाली पेट इसका आनंद लें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।




