Hello Doctor: थाली का नियम, प्रोटीन का सच और शुगर का डर… एक्सपर्ट ने 4 जवाबों में खत्म की सारी कन्फ्यूजन

जिम जाने वालों के लिए डॉ. शिल्पी ने स्पष्ट किया कि सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं होती है। कितना प्रोटीन चाहिए? आपको अपनी पूरी डाइट को प्रोटीन से भरने की जरूरत नहीं है। शरीर के हर किलो वजन पर 0.8 ग्राम प्रोटीन काफी है (जैसे 60 किलो के व्यक्ति को लगभग 50-60 ग्राम प्रोटीन चाहिए)। डॉक्टर ने विशेष रूप से कहा कि दालों से भी बेहतर शाकाहारी प्रोटीन सोयाबीन (Soya) और मशरूम में होता है। सभी तरह की दालें, दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियां। सिर्फ प्रोटीन के पीछे न भागें। घर के बने खाने (दाल, पनीर, सोया) से ही यह जरूरत आसानी से पूरी हो जाती है और नेचुरल बॉडी बनती है।