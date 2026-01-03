घुटनों के नीचे हैं लाल-भूरे धब्बे? जानें क्या है Necrobiosis Lipoidica और क्यों डायबिटीज के मरीजों के लिए है खतरा !

Skin Disease: डायबिटीज के मरीजों को कोई एक समस्या नहीं होती है, बल्कि ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो मधुमेह रोगियों को होती हैं। अब बार-बार पेशाब आना हो, जल्दी घाव नहीं भरना हो या फिर त्वचा की खतरनाक समस्या नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका (NL) हो, ये डायबिटीज के रोगियों को ज्यादा होती हैं। वैसे तो त्वचा की समस्या किसी को भी हो सकती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों में त्वचा की समस्याएं गर्मियों से भी ज्यादा होती हैं। लेकिन त्वचा की इस बीमारी का सर्दी या गर्मी से कोई बहुत बड़ा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यह एक दुर्लभ बीमारी है और यह किसी को भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका नाम की त्वचा की बीमारी क्या होती है, इसके कारण क्या-क्या होते हैं और इसके बचाव के तरीके क्या हैं?