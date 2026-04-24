मालदीव में ड्रग्स के कड़े कानून, भारतीय नागरिक बरतें सावधानी

एनसीबी के अनुसार पिछले महीने से मालदीव में संशोधित ड्रग्स कानूनों में मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों के लिए सजा को काफी बढ़ा दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में आजीवन कारावास और गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। इतना ही नहीं, कम मात्रा में ड्रग्स रखने पर भी अब सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एडवाइजरी के अनुसार हाल के समय में कई विदेशी नागरिकों, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, को मालदीव में ड्रग्स से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय हाई कमिश्नर माले ने भी भारतीय नागरिकों को स्थानीय कानूनों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है।