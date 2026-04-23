IRS Officer Daughter Case: गला घोंटने से पहले बुरी तरह से पीटा था नौकर, शरीर पर मिले संघर्ष के निशान, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

एम्स में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में पांच डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमॉर्टम किया। डॉ. गुप्ता ने पुष्टि की कि यह 'स्ट्रैंगुलेशन' (गला घोंटना) और हत्या का स्पष्ट मामला है। उन्होंने बताया, 'युवती के चेहरे और हाथों पर चोट के कई निशान मिले हैं। हाथों पर मौजूद घाव इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि मौत से पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए आरोपी से कड़ा मुकाबला (Physical Struggle) किया था।'