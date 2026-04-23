48 घंटे में 2 रेप और 1 हत्या; दिल्ली से राजस्थान तक दहला देने वाला कांड, जानिए आतंक मचाने वाले नौकर की कुंडली

दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल सीधे उस घर पहुंचा जहां वह पहले काम करता था। पुलिस के मुताबिक, इमारत में सीसीटीवी और डिजिटल लॉक जैसी कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन राहुल को एक मुख्य पासकोड पहले से पता था। वह चोरी-छिपे अंदर घुसा और अलमारी का पासकोड न बताने पर अफसर की बेटी की हत्या कर दी। सीसीटीवी में वह दाखिल होते समय पीली शर्ट में दिखा, लेकिन कत्ल के बाद उसने सफेद पैंट पहनकर और बैग लेकर बाहर निकलने की चालाकी दिखाई।