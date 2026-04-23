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48 घंटे में 2 रेप और 1 हत्या; दिल्ली से राजस्थान तक दहला देने वाला कांड, जानिए आतंक मचाने वाले नौकर की कुंडली

Delhi IRS Case Update: राहुल मीणा ने दिल्ली में मर्डर से पहले अलवर में दोस्त की पत्नी से रेप किया था। ऑनलाइन गेमिंग और कर्ज के कारण वह अपराधी बन गया। पुलिस ने द्वारका से दबोचा।

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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Apr 23, 2026

Delhi IRS Case Update

दिल्ली में मर्डर से पहले अलवर में दोस्त की पत्नी से रेप

Double Rape Case Rahul Meena: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी में आईआरएस (IRS) अधिकारी की बेटी की हत्या और रेप के आरोपी राहुल मीणा (23) की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। जांच में पता चला है कि दिल्ली की वारदात से ठीक एक दिन पहले उसने राजस्थान के अलवर में अपने ही दोस्त की पत्नी को हवस का शिकार बनाया था।

राहुल मीणा ने अपराध की शुरुआत मंगलवार रात अलवर से की। पुलिस के अनुसार, राहुल का अपने दोस्त के घर काफी आना-जाना था और वह अक्सर उसके साथ लूडो खेलता था। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे उसने दोस्त की गैरमौजूदगी में घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसकर महिला के साथ दरिंदगी की। उसने महिला को दांतों से बुरी तरह काटा और गला दबाकर जान लेने की कोशिश भी की। जाते समय उसने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।

एंबुलेंस से दिल्ली का सफर और फोन की बिक्री

अलवर में कांड करने के बाद आरोपी बेखौफ होकर दिल्ली के लिए निकला। उसने एक एंबुलेंस चालक को पैसे का लालच देकर लिफ्ट ली, लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसे चूना लगाकर फरार हो गया। रास्ते में उसने अपने और अपने भाई के मोबाइल फोन समेत तीन फोन करीब 13 हजार रुपये में बेच दिए ताकि उसका लोकेशन ट्रेस न हो सके।

अफसर के घर में 'कोड' के जरिए एंट्री

दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल सीधे उस घर पहुंचा जहां वह पहले काम करता था। पुलिस के मुताबिक, इमारत में सीसीटीवी और डिजिटल लॉक जैसी कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन राहुल को एक मुख्य पासकोड पहले से पता था। वह चोरी-छिपे अंदर घुसा और अलमारी का पासकोड न बताने पर अफसर की बेटी की हत्या कर दी। सीसीटीवी में वह दाखिल होते समय पीली शर्ट में दिखा, लेकिन कत्ल के बाद उसने सफेद पैंट पहनकर और बैग लेकर बाहर निकलने की चालाकी दिखाई।

ऑनलाइन गेमिंग और कर्ज का जाल

राहुल को करीब डेढ़ महीने पहले उसकी बुरी आदतों के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह नशे और शराब का आदी था। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी में भारी कर्ज में डूब चुका था। वह अन्य घरेलू सहायकों से पैसे उधार लेकर वापस नहीं करता था। पुलिस के मुताबिक, उसके गांव में भी झगड़ालू और आक्रामक व्यवहार को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं।

15 टीमें और 4 राज्यों में तलाश

दिल्ली पुलिस की 15 टीमों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में ताबड़तोड़ छापेमारी की। आखिरकार, एक तकनीकी सुराग के जरिए उसकी लोकेशन पालम-द्वारका इलाके के एक होटल में मिली, जहां से बुधवार शाम उसे दबोच लिया गया। राजस्थान और दिल्ली पुलिस अब संयुक्त रूप से उससे पूछताछ कर रही है ताकि अलवर और दिल्ली की वारदातों की कड़ियां पूरी तरह जोड़ी जा सकें।

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Delhi News

Published on:

23 Apr 2026 11:32 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / 48 घंटे में 2 रेप और 1 हत्या; दिल्ली से राजस्थान तक दहला देने वाला कांड, जानिए आतंक मचाने वाले नौकर की कुंडली

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