दिल्ली में IRS अफसर की बेटी की घर में हत्या, रेप की भी आशंका; शक के घेरे में पुराना नौकर

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की आवाजाही का पता लगाया जा सके। पुलिस मृतका के कॉल रिकॉर्ड्स और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है। एक आईआरएस अधिकारी के परिवार के साथ हुई इस वारदात ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और घरेलू सहायकों के वेरिफिकेशन (सत्यापन) को लेकर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।