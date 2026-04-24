बायोमेट्रिक लॉकर खोलने की कोशिश में एक मंजिल घसीटा, दिल्ली रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा

AIIMS में हुए पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है कि पीड़िता की मौत गला घोंटे जाने और गंभीर हिंसक हमले के कारण हुई। रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं, जिनमें चेहरे, हाथ और पैरों पर गहरी खरोंच और चोटें शामिल हैं। नाक की हड्डी भी टूटी हुई मिली है। गर्दन की जांच में मांसपेशियों के भीतर रक्तस्राव और थायरॉइड कार्टिलेज के दोनों हिस्सों में फ्रैक्चर पाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, मौत का कारण गला घोंटना ही था। फॉरेंसिक जांच से यौन उत्पीड़न की पुष्टि की जा रही है।