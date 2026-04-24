‘दीदी पैसे दे देतीं तो यह न होता’: IRS अधिकारी की बेटी से रेप और हत्या के आरोपी ने कबूला जुर्म, कोई पछतावा नहीं

जांच में सामने आया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पीड़िता वारदात के समय घर पर अकेली थी। उसके आईआरएस अधिकारी पिता और मां सुबह-सुबह जिम चले गए थे, जबकि वह घर पर ही सबसे ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में यूपीएससी की पढ़ाई कर रही थी। चूंकि आरोपी वहां आठ महीने तक काम कर चुका था, इसलिए उसे चाबी रखने की जगह के बारे में पता था, वह यह भी जानता था कि घर पर कब कौन आता-जाता है। हालांकि वह घर में अतिरिक्त चाबी से दाखिल हुआ और सीधे उसी कमरे में पहुंचा। उसने पहले युवती से लॉकर खोलने के लिए कहा, जब उसने साफ मना कर दिया तो उसने हमला कर दिया। इससे युवती बेहोश हो गई, जिसके बाद राहुल ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया। पीड़िता का शव अर्ध-नग्न अवस्था में मिला था और उसके कपड़े फटे हुए थे।