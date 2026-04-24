वैज्ञानिक प्रगति में पारंपरिक ज्ञान को समाहित करना जरूरीः दत्तात्रेय होसबाले

साइंस, नोलेज सिस्टम एवं सिविलाइजेशनल लीडरशिप विषय पर बोलते हुए होसबाले ने कहा कि वैज्ञानिक विकास का आकलन केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और नैतिकत के समग्र परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यदि इन्हें सही ढंग से समझा नहीं गया, तो अतीत के वैज्ञानिक ज्ञान को अंधविश्वास मानने की भूल हो सकती है। उनके अनुसार, भारत सहित विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में निहित ज्ञान आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर मानवता के लिए अधिक संतुलित और स्थायी समाधान दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग मानवता के हित में होना चाहिए, न कि केवल आर्थिक लाभ के लिए। इसके लिए ह्युमन एजेंसी यानी मानव नियंत्रण और निर्णय क्षमता को केंद्र में रखना जरूरी है। सम्मेलन में नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैश्विक नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया।