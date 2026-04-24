Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में क्यों हुई हाई वोटिंग? DMK ने बता दिया कारण

Tamil Nadu Election Voting: तमिलनाडु में इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। इसके बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रदेश में हुई वोटिंग प्रतिशत को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी DMK की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। DMK प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की असली वजह मतदाताओं की संख्या में कमी है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के जरिए घटाया गया।