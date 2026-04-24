पवन खेड़ा को झटका, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

असम सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत में कहा कि यह सिर्फ मानहानि का मामला नहीं है, बल्कि इसमें दस्तावेजों और संपत्ति के कागजात (टाइटल डीड्स) को कथित रूप से गढ़ने का आरोप भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में मुख्य आरोप धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े हैं, इसलिए आरोपी को राहत नहीं दी जानी चाहिए।