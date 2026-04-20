पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: कल्याणकारी वादों के बावजूद महिला वोटरों को साधना बीजेपी के लिए क्यों बड़ी चुनौती?

BJP Women Voters Challenge: पश्चिम बंगाल में दो चरणों के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। इसी कड़ी में महिला वोटरों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए पार्टियां कल्याणकारी योजनाओं का भी ऐलान कर रही हैं। प्रदेश में सत्ता तक पहुंचने के लिए महिला वोटर अहम हैं, ऐसे में सभी दल उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं।