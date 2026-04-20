बंगाल में चुनावी माहौल के बीच BJP और TMC कार्यकर्ताओं में झड़प, एक गंभीर रूप से घायल

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। स्थानीय और पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिव्येंदु गायेन TMC के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वे पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में होने वाली एक राजनीतिक बैठक में भी शामिल हुए थे। बैठक से लौटते समय ही यह हमला हुआ।