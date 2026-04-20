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बंगाल में चुनावी माहौल के बीच BJP और TMC कार्यकर्ताओं में झड़प, एक गंभीर रूप से घायल

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के गोसाबा में TMC कार्यकर्ता दिव्येंदु गायेन पर फायरिंग की घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

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कोलकाता

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Devika Chatraj

Apr 20, 2026

बंगाल में BJP और TMC कार्यकर्ताओं में झड़प (X)

West Bengal Assembly Elcetion 2026 : पश्चिम बंगाल में चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा इलाके में रविवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया। घायल कार्यकर्ता की पहचान दिव्येंदु गायेन के रूप में हुई है, जो इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं।

घर लौटते समय हुआ हमला

जानकारी के अनुसार, दिव्येंदु गायेन रविवार रात लगभग 11 बजे पार्टी का काम खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। तभी गोसाबा के शंभूनगर ग्राम पंचायत क्षेत्र के भूपेंद्रपुर इलाके में पहले से घात लगाए बैठे कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली उनके दाहिने जांघ में लगी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

हमले के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर दिव्येंदु को अस्पताल पहुंचाया। पहले उन्हें कैनिंग सब-डिविजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका इलाज वहीं जारी है और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

TMC का भारतीय जनता पार्टी पर आरोप

इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह हमला राजनीतिक रंजिश और साजिश के तहत किया गया है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी (BJP) का हाथ हो सकता है। हालांकि, इस मामले में बीजेपी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। स्थानीय और पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिव्येंदु गायेन TMC के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और वे पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में होने वाली एक राजनीतिक बैठक में भी शामिल हुए थे। बैठक से लौटते समय ही यह हमला हुआ।

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संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

TMC

West Bengal Elections 2026

Updated on:

20 Apr 2026 09:44 am

Published on:

20 Apr 2026 08:56 am

Hindi News / National News / बंगाल में चुनावी माहौल के बीच BJP और TMC कार्यकर्ताओं में झड़प, एक गंभीर रूप से घायल

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