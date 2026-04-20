तमिलनाडु में राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने में रोड़ा बन रही कांग्रेस-DMK, अमित शाह बोले- परिसीमन बिल अवश्य पारित होगा

तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी DMK पर अमित शाह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने DMK पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शाह ने इशारे में करुणानिधि परिवार से लेकर एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन तक सत्ता के हस्तांतरण का जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा कि दशकों से तमिलनाडु में सत्ता एक ही परिवार के पास रही है। मौजूदा नेतृत्व जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय अगली पीढ़ी को सत्ता सौंपने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं।