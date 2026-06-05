‘हम उनसे बात करेंगे और मनाएंगे’, रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे पर बोले CM शिवकुमार

DK Shivakumar on Ramalinga Reddy: कर्नाटक में नई सरकार के गठन के बाद कांग्रेस पार्टी में असंतोष की खबर सामने आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस पर अब मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी से बात करेंगे, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के महज दो दिन बाद राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है।