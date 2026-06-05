6 जून के प्रदर्शन से पहले CJP ने जारी की पूरी गाइडलाइन, समर्थकों से कहा,’सब कुछ रिकॉर्ड करें’

CJP Jantar Mantar Protest: शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों और परीक्षा विवादों के खिलाफ 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन से पहले 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने अपने समर्थकों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। संगठन ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करें और किसी भी उकसावे से बचें।