भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर आज वाशिंगटन डीसी में होगी वार्ता, हलचल बढ़ी

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर आज से बैठक होगी। इस वार्ता में टैरिफ मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिकी टैरिफ नीति में हालिया बदलावों के कारण दोनों देशों को अपने अंतरिम समझौते पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। फरवरी 2026 में दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Agreement) तैयार किया था। इसमे अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी। इसके बदले भारत ने अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ में भारी कटौती या समाप्ति का प्रस्ताव रखा था।