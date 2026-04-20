‘स्टालिन का लक्ष्य सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है’, अमित शाह बोले- NDA खत्म करेगा परिवारवाद

अमित शाह ने तमिलनाडु में इरोड के मोदाकुरिची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार कृतिका के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान चुनावी सभा में कहा कि 23 अप्रैल के चुनाव के बाद NDA सरकार बनेगी। NDA सरकार बनते ही तमिलनाडु में परिवारवाद खत्म हो जाएगा। शाह ने कहा कि NDA एम.के.स्टालिन की परिवारवाद की रणनीति को खत्म करेगा। स्टालिन सरकार के जाने के बाद परिवारवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और कानून-व्यवस्था सुधरेगी। अमित शाह ने कहा- पहले एम. करुणानिधि, फिर स्टालिन और अब उनका बेटा. परिवारवाद का यह खेल तमिलनाडु की जनता के लिए कभी भी अच्छा नहीं साबित होगा।