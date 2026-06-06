Monsoon Update: गोवा-कर्नाटक पहुंचा मानसून, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का IMD अलर्ट; आंधी की भी चेतावनी

Monsoon: देश का दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल से आगे बढ़ते हुए तय समय पर यानी 5 जून को गोवा और कर्नाटक पहुंच गया है। मानूसन तीन दिन देरी के साथ 4 जून को केरल पहुंचा था। शुक्रवार को मानसून ने गोवा पहुंचने में देरी के दिन कवर कर लिए। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार को मानसून गोवा के पणजी, कर्नाटक के बेंगलूरु, तमिलनाडु के सलेम, रामेश्वरम और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच गया। अब अगले 2-3 दिनों में मानसून के मध्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक के शेष हिस्सों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों में और आगे बढ़ने की संभावना है।