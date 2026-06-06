Monsoon Update: गोवा-कर्नाटक पहुंचा मानसून, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का IMD अलर्ट; आंधी की भी चेतावनी

कोच्चि में शुक्रवार को भारी बारिश के बीच सड़क से गुजरते यात्री। (Photo - IANS)
Monsoon: देश का दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल से आगे बढ़ते हुए तय समय पर यानी 5 जून को गोवा और कर्नाटक पहुंच गया है। मानूसन तीन दिन देरी के साथ 4 जून को केरल पहुंचा था। शुक्रवार को मानसून ने गोवा पहुंचने में देरी के दिन कवर कर लिए। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शुक्रवार को मानसून गोवा के पणजी, कर्नाटक के बेंगलूरु, तमिलनाडु के सलेम, रामेश्वरम और पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच गया। अब अगले 2-3 दिनों में मानसून के मध्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक के शेष हिस्सों, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों में और आगे बढ़ने की संभावना है।
भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने अगले 7 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश (7-20 सेमी) होने की संभावना जताई है। अगले दो दिन केरल में अत्यधिक भारी बारिश (20 सेमी से अधिक) भी हो सकती है। तमिलनाडु में कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में अगले कई दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।
मानसून के प्रवेश के बाद केरल, दक्षिणी तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, अंडमान-निकोबार, सिक्किम, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और उत्तराखंड में भारी बारिश (7-11 सेमी) जबकि राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में मध्यम स्तर बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों में 60-80 किमी प्रति घंटा की तेज हवाएं, आंधी और ओलावृष्टि भी दर्ज की गई।
मानसून के केरल पहुंचने के साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों में इन दिनों 8 चक्रवाती परिसंचरण और राजस्थान के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। प्री-मानसून के अलावा मौसम की विभिन्न प्रणालियों के प्रभाव से देश के अलग-अलग हिस्सों में तूफानी बारिश हो रही है। राजस्थान-दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज आंधी व बारिश आ रही है।
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