तीन दिन की देरी के बाद केरल पहुंचा दक्षिण-पश्चिम मानसून, कई राज्यों में भारी बारिश का IMD Alert

केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश में निगरानी वाले 166 प्रमुख जलाशयों में कुल क्षमता 183.56 बीसीएम के विपरीत मध्य मई तक 34.45 प्रतिशत यानी 63.23 बीसीएम पानी बचा है। इस पानी से दो माह तक पेयजल व सिंचाई की पूर्ति की जा सकती है। अधिकतर जलाशयों में पानी सामान्य स्तर से नीचे है और गर्मियों में तेजी से घटा है। प्रमुख 13 बड़े जलाशयों में पानी 50 प्रतिशत से नीचे आ गया है। इस बार मानसून कमजोर रहता है तो जलाशयों की भराव क्षमता प्रभावित होगी और इसका प्रभाव गांवों-शहरों की पेयजल व कृषि सिंचाई पर पड़ेगा।