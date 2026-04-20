सीएम हिमंत सरमा की दो टूक, पश्चिम बंगाल में जितने बांग्लादेशी मुस्लमान है उन्हें लात-मारकर भगाऊंगा

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (फोटो- आईएएनएस)
Bengal Election: पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द विधानसभा चुनावों का आयोजन होने जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों जीत हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। पार्टियों के स्टार प्रचारक एक के बाद एक रैलियों और सभाओं का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी अपनी पार्टी भाजपा की तरफ से इन प्रचारों में शामिल हो रहे है। सरमा लगातार बंगाल सरकार और सीएम ममता बनर्जी पर हमले करते नजर आ रहे है। इसी कड़ी में हाल ही में आयोजित एक रैली के दौरान सरमा ने ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी मुस्लमानों से घुसपैठ करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जितने भी बांग्लादेशी मुस्लमान है वह उन्हें लात-मारकर भगाने वाले है।
सीएम सरमा ने कहा कि उनकी सरकार आने पर वह ऐसा करेंगे और वह किसी से डरते नहीं है। सरमा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने बंगाल की सीमाओं को बांग्लादेश के लिए खोलकर रखा है। इसके जरिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुस्लमान भारत में घुसते है, मैं असम से लात-मारकर भगाता हूं, लेकिन वह फिर आ जाते है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया है, उनके कार्यकाल में राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है। सीएम सरमा ने साफ कहा कि अगर भारत को बांग्लादेशी मुस्लमानों से मुक्त बनाना है तो बंगाल में भाजपा सरकार आनी चाहिए।
सीएम सरमा ने आगे कहा कि हमें ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना होगा नहीं तो एक दिन बांग्लादेशी मुस्लमान हमसे यह राज्य छीन लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही राज्य में भाजपा सरकार बनेगी सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। सीएम सरमा ने यह भी दावा किया की सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी गोरखालैंड मुद्दे का संवैधानिक समाधान भी निकालेगी और गोरखाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी।
सीएम सरमा ने चुनावी सभा के दौरान एजेयूपी के संस्थापक और उम्मीदवार हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाए जाने के सवाल पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या यह उनकी पैत्रिक जमीन है जो वह यहा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सीएम सरमा ने आगे कहा कि मंदिर या मस्जिद बनाने से उन्हें कोई एतराज नहीं है लेकिन इसके बीच बाबर कहां से आ गया। उन्होंने आगे कहा कि इन बाबर तत्वों को बीजेपी की सरकार आने पर सबक सिखाया जाएगा। बाबर की मस्जिद बाबर के देश में बननी चाहिए, भारत में नहीं।
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