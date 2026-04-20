सीएम हिमंत सरमा की दो टूक, पश्चिम बंगाल में जितने बांग्लादेशी मुस्लमान है उन्हें लात-मारकर भगाऊंगा

Bengal Election: पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द विधानसभा चुनावों का आयोजन होने जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों जीत हासिल करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। पार्टियों के स्टार प्रचारक एक के बाद एक रैलियों और सभाओं का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी अपनी पार्टी भाजपा की तरफ से इन प्रचारों में शामिल हो रहे है। सरमा लगातार बंगाल सरकार और सीएम ममता बनर्जी पर हमले करते नजर आ रहे है। इसी कड़ी में हाल ही में आयोजित एक रैली के दौरान सरमा ने ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी मुस्लमानों से घुसपैठ करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जितने भी बांग्लादेशी मुस्लमान है वह उन्हें लात-मारकर भगाने वाले है।