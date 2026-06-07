भारत और इंडोनेशिया ने बढ़ाया सहयोग, एस. जयशंकर-सुगियोनो की बैठक में कई अहम फैसलों पर हुआ मंथन

India Indonesia Joint Commission Meeting:भारत और इंडोनेशिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग (जॉइंट कमीशन) की आठवीं बैठक में दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई अहम क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की।