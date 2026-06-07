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‘अगली गोली छाती में होगी’ पुर्तगाल में भारतीयों पर फायरिंग कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी

Portugal Shooting Case: पुर्तगाल में रहने वाले भारतीयों पर हुई फायरिंग की घटनाओं को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक पोस्ट वायरल हुआ है। पोस्ट में हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है और संबंधित लोगों को धमकी भी दी गई है।

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नई दिल्ली

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Harshita Saini

Jun 07, 2026

Lawrence Bishnoi Gang

पुर्तगाल में भारतीयों पर फायरिंग कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी (Photo-IANS)

Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि पुर्तगाल में रहने वाले दो भारतीयों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटनाओं के पीछे उसका हाथ है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इन हमलों की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। पोस्ट सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। इतना ही नहीं पोस्ट में संबंधित लोगों को खुली चेतावनी भी दी गई है और मांगे पूरी नहीं होने पर अगली बार भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

राहुल आरके मीणा ने लिया हमलों का जिम्मा

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट में खुद को सुनील मीणा गैंग का सदस्य बताने वाले राहुल आरके मीणा ने इन दोनों फायरिंग की घटनाओं की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट के अनुसार, एक घटना पुर्तगाल के विला नोवा डी मिलफोंटेस में गुरप्रीत सिंह गिल के घर पर हुई, जबकि दूसरी 6 मई को सिंट्रा में गुरदीप सिंह को निशाना बनाकर की गई। पोस्ट में कहा गया कि यह फायरिंग सिर्फ चेतावनी देने के लिए की गई थी। अगर उनकी बात नहीं मानी तो अगली गोली उनकी छाती में मारी जाएगी।

यूरोप तक पहुंचने का दावा

वायरल पोस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गैंग ने अपनी पहुंच को लेकर बड़े-बड़े दावे किए। पोस्ट में कहा गया कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया है, वे यूरोप में कहीं भी चले जाएं, फिर भी उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। पोस्ट का लहजा काफी धमकी भरा था। इसके आखिर में सुनील मीणा गैंग, राहुल दुबे गैंग और अमन साहू गैंग के नाम वाले हैशटैग भी लगाए गए थे, जिसके बाद अलग-अलग गैंगों के आपसी संबंधों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

मामले की जांच में जुटीं एजेंसियां

मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक, पुर्तगाल की स्थानीय पुलिस और दूसरी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इन घटनाओं और सोशल मीडिया पर किए गए दावों की जांच कर रही हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि वायरल पोस्ट में कही गई सभी बातें सही हैं या नहीं।

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Updated on:

07 Jun 2026 05:35 pm

Published on:

07 Jun 2026 05:04 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘अगली गोली छाती में होगी’ पुर्तगाल में भारतीयों पर फायरिंग कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी

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