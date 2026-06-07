‘अगली गोली छाती में होगी’ पुर्तगाल में भारतीयों पर फायरिंग कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी

Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दावा किया है कि पुर्तगाल में रहने वाले दो भारतीयों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटनाओं के पीछे उसका हाथ है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इन हमलों की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। पोस्ट सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। इतना ही नहीं पोस्ट में संबंधित लोगों को खुली चेतावनी भी दी गई है और मांगे पूरी नहीं होने पर अगली बार भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।