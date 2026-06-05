14 साल की बेटी की पिता ने लूटी इज्जत, मुंह खोलने पर जाने से मारने की दी धमकी

Crime News: गुजरात के नवसारी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ लगातार तीन दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घटना के बाद पीडिता को गर्भनिरोधक गोलियां दीं और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। डर और मानसिक दबाव के कारण किशोरी लंबे समय तक चुप रही। बाद में उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। मामले में संरक्षण ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (POCSO) के तहत केस दर्ज किया गया है।