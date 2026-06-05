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14 साल की बेटी की पिता ने लूटी इज्जत, मुंह खोलने पर जाने से मारने की दी धमकी

Crime News: गुजरात में एक पिता पर अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ तीन दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीडिता ने डर और धमकियों के कारण लंबे समय तक चुप्पी साधे रखी। मां की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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अहमदाबाद

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Himadri Joshi

Jun 05, 2026

gujarat crime

बेटी की इज्जत लूटने पर पिता गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: गुजरात के नवसारी जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ लगातार तीन दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घटना के बाद पीडिता को गर्भनिरोधक गोलियां दीं और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। डर और मानसिक दबाव के कारण किशोरी लंबे समय तक चुप रही। बाद में उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। मामले में संरक्षण ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (POCSO) के तहत केस दर्ज किया गया है।

छह साल दक्षिण अफ्रीका रह कर लौटा है आरोपी

पुलिस शिकायत के अनुसार आरोपी व्यक्ति वर्ष 2024 में छह साल दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत लौटा था। आरोप है कि उसने 9 मई, 10 मई और 11 मई को अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगातार दुष्कर्म किया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने हर घटना के बाद बेटी को गर्भनिरोधक गोलियां दीं ताकि मामला छिपा रहे। इतना ही नहीं, उसने किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की धमकियों के कारण पीडिता काफी डरी हुई थी और उसने कई दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया।

30 मई को मां को बताई सारी सच्चाई

रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई को किशोरी ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। बेटी की आपबीती सुनकर मां सदमे में आ गई और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मां ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग करते हुए कहा कि उसे फांसी दी जानी चाहिए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पीडिता का मेडिकल परीक्षण कराया और आगे की जांच शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि पीडिता को काउंसलिंग और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वह मानसिक रूप से इस सदमे से बाहर आ सके।

फरार होने की कोशिश में था आरोपी

नवसारी पुलिस के अनुसार शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। POCSO कानून के तहत आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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Updated on:

05 Jun 2026 02:10 pm

Published on:

05 Jun 2026 01:45 pm

Hindi News / National News / 14 साल की बेटी की पिता ने लूटी इज्जत, मुंह खोलने पर जाने से मारने की दी धमकी

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