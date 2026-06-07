4 दिनों में 7 राज्यों में मानसून की दस्तक, जानिए अगले 48 घंटों में किन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD Weather Update: देश में इस बार मानसून भले ही तीन दिन की देरी से आया हो, लेकिन अब मानसून ने महज 4 दिनों के भीतर 7 राज्यों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मानसून अब महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों में दस्तक दे चुका है। IMD के मुताबिक, 'अगले 3 दिनों में मानसून पूर्वोत्तर के सभी राज्यों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। अगले 10 दिनों में इसके बिहार, झारखंड और ओडिशा पहुंचने की संभावना है।