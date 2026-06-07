महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, दिल्ली में कब होगी बारिश? जानें IMD का ताजा अपडेट और अगले 7 दिनों के मौसम का हाल

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Delhi Rain Prediction: भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे उत्तर भारत के लिए राहत भरी खबर है। केरल में अपनी सामान्य तारीख से तीन दिन की देरी से पहुंचने के बाद, दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और यह अपने सही समय पर महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून की इस तेज रफ्तार से उम्मीद जगी है कि यह इस महीने के अंत तक अपने तय समय पर देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दस्तक दे सकता है।
आपको बता दें कि इस साल मानसून 5 जून को केरल पहुंचा था, जो कि इसकी सामान्य तारीख एक जून से तीन दिन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के शुरुआती पूर्वानुमान 26 से लगभग एक सप्ताह पीछे था। हालांकि, केरल में दस्तक देने के बाद मानसून ने तेजी से प्रगति की। इसने 5 जून तक गोवा सहित पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से को कवर कर लिया और 6 जून को तय समय के अनुसार महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया। महाराष्ट्र में मानसून के समय पर आने से राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है, जिससे न केवल लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि आगामी कृषि सीजन (खेती-किसानी) को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
IMD के मानसून ट्रैकिंग मैप के अनुसार, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में दक्षिण-पश्चिम मानसून के 25 जून से 30 जून के बीच दस्तक देने की संभावना है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों के लिए भी यही समय सीमा अनुमानित है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली पहुंचने के बाद मानसून उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर के हिस्सों तक पहुंचेगा। पिछले वर्ष मानसून 29 जून को दिल्ली पहुंचा था, जो सामान्य तिथि 27 जून से दो दिन देर से था।
भले ही मानसून के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन इस हफ्ते के अंत में दिल्लीवालों को प्री-मानसून गतिविधियों से थोड़ी राहत मिल सकती है। अगले सात दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 36°C से 41°C और न्यूनतम तापमान 26°C से 29°C के बीच रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। यह जल्द ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के और हिस्सों के साथ-साथ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के अतिरिक्त क्षेत्रों को कवर कर लेगा।
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