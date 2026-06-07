महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, दिल्ली में कब होगी बारिश? जानें IMD का ताजा अपडेट और अगले 7 दिनों के मौसम का हाल

आपको बता दें कि इस साल मानसून 5 जून को केरल पहुंचा था, जो कि इसकी सामान्य तारीख एक जून से तीन दिन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के शुरुआती पूर्वानुमान 26 से लगभग एक सप्ताह पीछे था। हालांकि, केरल में दस्तक देने के बाद मानसून ने तेजी से प्रगति की। इसने 5 जून तक गोवा सहित पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से को कवर कर लिया और 6 जून को तय समय के अनुसार महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया। महाराष्ट्र में मानसून के समय पर आने से राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है, जिससे न केवल लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि आगामी कृषि सीजन (खेती-किसानी) को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।