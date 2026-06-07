7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, दिल्ली में कब होगी बारिश? जानें IMD का ताजा अपडेट और अगले 7 दिनों के मौसम का हाल

Delhi Weather Forecast: केरल में देरी के बाद मानसून समय पर महाराष्ट्र पहुंच गया है। IMD के अनुसार, दिल्ली-NCR में मानसून 25 से 30 जून के बीच दस्तक दे सकता है, जबकि 12 जून को दिल्ली में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Jun 07, 2026

Delhi Weather Forecast

पत्रिका फोटो

Delhi Rain Prediction: भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे उत्तर भारत के लिए राहत भरी खबर है। केरल में अपनी सामान्य तारीख से तीन दिन की देरी से पहुंचने के बाद, दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और यह अपने सही समय पर महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून की इस तेज रफ्तार से उम्मीद जगी है कि यह इस महीने के अंत तक अपने तय समय पर देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में दस्तक दे सकता है।

देरी से शुरुआत, मगर रफ्तार रही तेज

आपको बता दें कि इस साल मानसून 5 जून को केरल पहुंचा था, जो कि इसकी सामान्य तारीख एक जून से तीन दिन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के शुरुआती पूर्वानुमान 26 से लगभग एक सप्ताह पीछे था। हालांकि, केरल में दस्तक देने के बाद मानसून ने तेजी से प्रगति की। इसने 5 जून तक गोवा सहित पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से को कवर कर लिया और 6 जून को तय समय के अनुसार महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया। महाराष्ट्र में मानसून के समय पर आने से राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है, जिससे न केवल लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि आगामी कृषि सीजन (खेती-किसानी) को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली-NCR में कब दस्तक देगा मानसून?

IMD के मानसून ट्रैकिंग मैप के अनुसार, दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में दक्षिण-पश्चिम मानसून के 25 जून से 30 जून के बीच दस्तक देने की संभावना है। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों के लिए भी यही समय सीमा अनुमानित है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली पहुंचने के बाद मानसून उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर के हिस्सों तक पहुंचेगा। पिछले वर्ष मानसून 29 जून को दिल्ली पहुंचा था, जो सामान्य तिथि 27 जून से दो दिन देर से था।

दिल्ली में अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान

भले ही मानसून के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन इस हफ्ते के अंत में दिल्लीवालों को प्री-मानसून गतिविधियों से थोड़ी राहत मिल सकती है। अगले सात दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 36°C से 41°C और न्यूनतम तापमान 26°C से 29°C के बीच रहने का अनुमान है।

  • 7 जून: न्यूनतम तापमान 28°C और अधिकतम 40°C रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने की संभावना है।
  • 8 जून: न्यूनतम तापमान 28°C और अधिकतम 41°C रहने की उम्मीद है। मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा।
  • 9 और 10 जून: दोनों दिन तापमान 28-29°C से 41°C के बीच रहेगा और दिन के समय तेज सतही हवाएं (Strong Surface Winds) चलने का अनुमान है।
  • 11 जून: न्यूनतम तापमान 29°C और अधिकतम 40°C रहने की संभावना है। इस दिन गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है।
  • 12 जून: बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम करवट लेगा, जिससे तापमान गिरकर 26°C (न्यूनतम) से 36°C (अधिकतम) के बीच आ जाएगा। इससे दिल्लीवालों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो से तीन दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। यह जल्द ही कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के और हिस्सों के साथ-साथ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के अतिरिक्त क्षेत्रों को कवर कर लेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

07 Jun 2026 05:28 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, दिल्ली में कब होगी बारिश? जानें IMD का ताजा अपडेट और अगले 7 दिनों के मौसम का हाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिल्ली में फिर से लगी आग: 1 बच्चे की मौत और 4 बच्चों समेत 8 लोगों का रेस्क्यू, दम घुटने से दो पिल्लों की मौत

New Friends Colony Delhi Fire Accident
नई दिल्ली

दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एसी से भड़की आग, 8 लोग सुरक्षित बचाए गए, दो पिल्लों की मौत

Delhi Fire news
नई दिल्ली

‘अगली गोली छाती में होगी’ पुर्तगाल में भारतीयों पर फायरिंग कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी

Lawrence Bishnoi Gang
नई दिल्ली

दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर: इनोवा ने ऑटो को मारी टक्कर, मंदिर जा रही महिला की मौत; 6 घायल

Delhi Road Accident News
नई दिल्ली

DU प्रोफसर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, जमीनी विवाद बना मर्डर का कारण, महिला समेत दो लोग हुए गिरफ्तार

Debosmita Paul Murder Case
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.