स्पेस में बिहू डांस के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद कर ट्रोल हुए असम सीएम, असल में वीडियो 2004 का

सोशल मीडिया पर इन दिनों स्पेस में बिहू डांस करते हुए एक अंतरिक्ष यात्री का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नासा के अतंरिक्ष यात्री माइक फिंके (Mike Fincke) असम का पारंपरिक गमछा गले में डाले हुए अंतरिक्ष में झूमता हुआ नजर आ रहा है और बैकग्राउंड में बिहू डांस का गाना चल रहा है। वीडियो सामने आने के बाद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और बहुत लोगों ने इसे शेयर किया। इन्हीं लोगों में से एक असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा भी थे। सरमा ने वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी को इसका श्रेय दिया लेकिन बाद में एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें बताया कि यह वीडियो 2004 का है।