PM को पहले ‘रावण’-‘जहरीला सांप’ भी कह चुके हैं खरगे, राहुल-सोनिया भी विवादित बयान देने से पीछे नहीं रहे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को चेन्नई में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में वे (अन्नाद्रमुक) पीएम मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं और जो समानता में विश्वास नहीं करते। उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना लोकतंत्र को कमजोर करना है।