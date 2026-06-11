क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा? CJP ने आज का दिया है अल्टीमेटम, रिटायर नौकरशाह भी लिख चुके हैं चिट्ठी

Will Dharmendra Pradhan resign: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 10 जून को मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। वहीं, अब उनके कैबिनेट में फेरबदल को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। बीते कुछ समय से मोदी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सुर्खियों में रहे हैं। पहले, यूजीसी न्यू रेगुलेशन, फिर NCERT किताब विवाद और अब नीट पेपर लीक व सीबीएसई परीक्षा जांच मामले में धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के निशाने पर हैं। मोदी सरकार पर उन्हें कैबिनेट से हटाने का बहुत दवाब है। उधर, बीते दिनों कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। CJP आज भी महाराष्ट्र के पुणें इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही है।