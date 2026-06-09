हुई गलतियों को सुधारेंगे, पारदर्शी ढंग से होगी परीक्षा: NEET UG पेपर लीक पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिन पार्टियों के साथ हमारा समझौता हुआ था, उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, लेकिन उन्होंने उसे वादे को तोड़ा है। हमने एनटीए को एक मामला सौंपा है ताकि वह कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर सकें और यह चेक तय सके कि क्या उनके खिलाफ सिविल सिविल लायबिलिटी के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। एनटीए अभी कानूनी सलाह ले रहा है।