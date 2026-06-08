सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को बताया बेवकूफ, बनाई अपनी ‘इश्क करो पार्टी’

Cockroach Janata Party पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक दिन पहले दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। CJP(Cockroach Janata Party) के फाउंडर अभिषेक दीपके ने इसका नेतृत्व किया था। युवाओं और लोगों का सपोर्ट भी इस सोशल मीडिया पर बनी नई पार्टी को मिल रहा है। सपोर्ट के साथ ही विरोध का सामना भी इसे करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कण्डेय काटजू ने अभिषेक दीपके के विजन को लेकर सवाल खड़े किये हैं। काटजू ने दीपके को बेवकूफ बता दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट 'X' पार्टी बनाते हुए उन्होंने इसका नाम 'इश्क करो पार्टी' रखा है। जिसका मकसद लोगों में प्यार और भाईचारा बढ़ाना बताया है।