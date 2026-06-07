Cockroach Janata Party फाउंडर अभिजीत दीपके ने फिर से धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया अल्टीमेटम, युवाओं से भी की अपील



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहचान बनाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक बार फिर देश की मौजूदा राजनीति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से देश की राजनीति ऐसे मुद्दों के इर्द-गिर्द घूम रही है, जिनका युवाओं की असली समस्याओं से कोई सीधा संबंध नहीं है। अभिजीत दीपके ने कहा कि रोजगार, शिक्षा और छात्रों के भविष्य जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा होने के बजाय राजनीतिक बहस अक्सर हिंदू-मुस्लिम जैसे मुद्दों तक सीमित रह जाती है। उनके मुताबिक, इससे युवाओं की वास्तविक चुनौतियां पीछे छूट जाती हैं और जरूरी सवालों से ध्यान भटक जाता है। आपको बता दें कि वो अपने घर महाराष्ट्र गए हुए हैं।