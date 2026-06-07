दिल्ली में Cockroach Janata Party के प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके का आया बयान, कहा- यह यहीं खत्म नहीं होता

Cockroach Janata Party: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार को परीक्षा गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया था। अब इसके एक दिन बाद CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि धर्मेंद्र प्रधान को सात दिन में नहीं हटाया तो हमें जमीन पर अपना आंदोलन जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।