रेलवे की बड़ी लापरवाही: एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आई दो ट्रेन, भुवनेश्वर में टला बड़ा हादसा

भुवनेश्वर के पास एक ही ट्रेन पर आमने-सामने आई दो ट्रेन (फोटो- ECoR Railfans एक्स पोस्ट)
BREAKING: भुवनेश्वर में गुरुवार को रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई, जब एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने-सामने आ गईं। घटना झारपडा ब्रिज और मांचेश्वर यार्ड इलाके के बीच हुई, जिससे यात्रियों और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एक ट्रेन भुवनेश्वर से मांचेश्वर की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी ट्रेन मांचेश्वर से भुवनेश्वर की दिशा में बढ़ रही थी। दोनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर पहुंचने से संभावित टक्कर का खतरा पैदा हो गया। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता और समय रहते हस्तक्षेप के कारण बड़ा हादसा टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।
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