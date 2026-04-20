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दिल्ली में पार्किंग को लेकर फायरिंग, युवक की मौत, हमलावर फरार

दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें गोली चलने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी फरार है।

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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

Apr 20, 2026

दिल्ली प्रीत विहार मर्डर केस (File Photo)

Delhi Preet Vihar Shooting Murder Case: दिल्ली के प्रीत विहार इलाके के ए-144 ब्लॉक में सोमवार तड़के एक मामूली पार्किंग विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। जो मामला शुरुआत में सामान्य कहासुनी लग रहा था, वह देखते ही देखते एक खौफनाक घटना में बदल गया।

देर रात हुआ विवाद

पुलिस के अनुसार, देर रात करीब 2:22 बजे और 2:26 बजे प्रीत विहार थाने को दो PCR कॉल प्राप्त हुईं, जिनमें झगड़े और फायरिंग की सूचना दी गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो पता चला कि पंकज नय्यर (34) और उनके भाई पारस (43) का अपने पड़ोसी गौरव शर्मा से पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था।

कहासुनी के बाद चलाई गोली

बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत वाहन पार्किंग को लेकर हुई छोटी-सी बहस से हुई थी, लेकिन कुछ ही समय में यह बढ़कर गंभीर झगड़े में बदल गया। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में तनाव पैदा हो गया। इसी दौरान आरोप है कि गौरव शर्मा ने गुस्से में आकर गोली चला दी, जो सीधे पंकज नय्यर के सीने में जा लगी।

इलाज के दौरान हुई मौत

गोली लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल पंकज नय्यर को तुरंत मलिक रेडिक्स हेल्थकेयर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

मौके से फरार हुआ आरोपी

घटना के बाद आरोपी गौरव शर्मा अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

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Delhi News

Published on:

20 Apr 2026 10:23 am

Hindi News / National News / दिल्ली में पार्किंग को लेकर फायरिंग, युवक की मौत, हमलावर फरार

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