दिल्ली में पार्किंग को लेकर फायरिंग, युवक की मौत, हमलावर फरार

बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत वाहन पार्किंग को लेकर हुई छोटी-सी बहस से हुई थी, लेकिन कुछ ही समय में यह बढ़कर गंभीर झगड़े में बदल गया। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में तनाव पैदा हो गया। इसी दौरान आरोप है कि गौरव शर्मा ने गुस्से में आकर गोली चला दी, जो सीधे पंकज नय्यर के सीने में जा लगी।