IMD Heatwave Alert: 20, 21, 22 और 23 अप्रैल को इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अर्ल्ट

IMD Heatwave Alert: देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग का ताजा अपडेट सामने आया है। IMD के अपडेट के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में अगले एक हफ्ते के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।