अप्रैल में ही आग उगलने लगा मौसम! 19 से 24 अप्रैल के बीच बढ़ेगी गर्मी, इन राज्यों में Heatwave Alert जारी

IMD Heatwave Alert: अप्रैल का महीना अभी आधा ही बीता है, लेकिन गर्मी ने अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल की गर्मी के इस रूद्र रूप की वजह से ऐसा लगने लगा है जैसे जून आ गया हो। सुबह से ही सूरज की तेज किरणें चुभने लगती हैं और दोपहर तक धूप के साथ लू चलने की वजह से हाल ऐसा हो जाता है कि बाहर निकलना किसी चैलेंज से कम नहीं लगता। हालात ऐसे बन गए हैं कि दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।