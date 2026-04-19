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KKR vs RR Playing 11: मथीशा पथिराना को मिलेगा मौका? केकेआर को पहली जीत की तलाश, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

केकेआर ने सीजन में अब तक 6 मैच खेले हैं। इसमें 5 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, और इसी कारण केकेआर को 1 अंक मिला था। सीजन में केकेआर खेल के हर विभाग में, चाहे बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण और कप्तानी में, कमजोर नजर आई है।

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भारत

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Siddharth Rai

Apr 19, 2026

KKR vs RR

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) एकमात्र ऐसी टीम है जिसे एक भी जीत हासिल नहीं हो सकी है। रविवार को अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डन्स में केकेआर के सामने सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही राजस्थान रॉयल्स (RR) को हराकर पहली जीत हासिल करने की चुनौती है।

केकेआर ने सीजन में अब तक 6 मैच खेले हैं। इसमें 5 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था, और इसी कारण केकेआर को 1 अंक मिला था। सीजन में केकेआर खेल के हर विभाग में, चाहे बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्ररक्षण और कप्तानी में, कमजोर नजर आई है। बल्लेबाज रन बनाते हैं तो गेंदबाज कमजोर पड़ जाते हैं। प्लेइंग इलेवन में सही खिलाड़ियों का चुनाव और उन्हें सही क्रम पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी कराना भी केकेआर की चुनौती रही है। कप्तान रहाणे की ओपनिंग वाली जगह को छोड़कर किसी भी खिलाड़ी का बल्लेबाजी क्रम तय नहीं है। इसका नुकसान केकेआर को उठाना पड़ रहा है।

कोई बल्लेबाज या गेंदबाज केकेआर के लिए सीजन में निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। सीजन के प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए केकेआर की संभावनाएं हर हार के बाद कम हो रही हैं। ऐसे में आरआर के खिलाफ जीत के लिए केकेआर को सही प्लेइंग इलेवन और बेहतर रणनीति के साथ उतरना होगा।

आरआर की टीम आईपीएल 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। 5 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर टीम अंकतालिका में तीसरे स्थान पर है। आरआर ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण तीनों ही विभागों में जोरदार प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजी में आरआर के लिए वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, और ध्रुव जुरेल शानदार रहे हैं, तो गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर और रवि बिश्नोई धारदार रहे हैं। इन 6 खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत बनाया है। अन्य खिलाड़ियों ने भी अलग-अलग मौकों पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया है।

आरआर को 13 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। केकेआर के खिलाफ टीम फिर से जीत की लय हासिल करने उतरेगी। ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती है। हालांकि पिच से स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, इसके बावजूद केकेआर-आरआर के मैच में रनों की बारिश हो सकती है।

कोलकाता में रविवार दोपहर को बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मौसम उमस से भरा रहेगा। तापमान 35 और से 36 डिग्री के बीच रहेगा। केकेआर और आरआर के बीच अब तक 32 मैच खेले गए हैं। केकेआर ने 16 और आरआर ने 14 मैच जीते हैं। 2 मैचों का परिणाम नहीं आया है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11:

कोलकाता नाइट राइडर्स : अजिंक्य रहाणे (कप्तान), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती।

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवान फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे।

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Published on:

19 Apr 2026 12:28 pm

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